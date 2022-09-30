Самые странные причины: Путин наконец-то объяснил, почему напал на Украину

Кровавый диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о временной аннексии 4 украинских областей. Также он назвал и причины, по которым Россия развязала войну против Украины, но были они максимально странными.

Все реальные события сейчас происходят на фронте, в том числе вблизи Лимана. А заявления Путина – только виртуальные. Об этом в стриме 24 канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Важно Путин цинично объявил об аннексии временно оккупированных территорий Украины

Путин назвал причины, почему начал войну

Все события 30 сентября в Кремле оппозиционер считает настоящим абсурдным театром. Наиболее абсурдными же были объяснения Владимира Путина, почему нужно было развязать войну против Украины.

Вы вот не знаете, почему война была начата. Так вот, она заключается в том, что в 18 – 19 веках американцы убивали индийцев. Поэтому Путин решил в 21 веке пойти убивать украинцев. Логично, правда?

– риторически спрашивает Игорь Яковенко.

Впрочем, это еще не все – есть и вторая причина. Она состоит в том, что "на Россию наступает НАТО". "Какая Ната наступает на Россию – непонятно. Впрочем, она наступает, и там есть смертельная угроза, ведь они хотят, чтобы мы перестали папу называть папой, а маму – мамой. И начали называть родитель №1 и родитель №2" (в украинском языке у этого слова нет дословного перевода – 24 канал)", – иронизирует журналист.

Игорь Яковенко об аннексии и заявлениях Путина – смотрите видео

Заявление Путина перевели на "человеческий" язык

Так называемый "военный корреспондент" Владлен Татарский впоследствии перевел заявление Путина на общедоступный язык, признав общую цель России.

Выходя из кремлевского зала, он сказал: "Придем, всех убьем, всех разграбим и мы победим". Это и есть перевод речи Путина на "человеческий" язык,

– заявил Игорь Яковенко.

Анексия украинских территорий