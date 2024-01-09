Гуменюк объяснила, почему ночью оккупанты впервые за долгое время не атаковали "Шахедами"
Наталья Гуменюк рассказала, что ситуация на Юге до сих пор остается напряженной, несмотря на погоду. Ведь именно непогода помешала врагу активизироваться.
Руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, почему враг впервые за долгое время не атаковал Украину дронами, пишет 24 Канал.
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Почему Россия не запускала дроны ночью
Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это также отклик, определенным образом, и погодных условий также. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки,
– рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Однако приоритет врага и в дальнейшем – это обстрелы фактически ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.
Россия в дальнейшем пытается доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.
Со всем тем, враг уменьшил активность вражеской тактической авиации. Это также следствие погоды и боевой работы Сил обороны на Юге. В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.
На днях пытался повторить бомбардировки управляемыми авиабомбами правого берега, и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией,
– вспомнила Гуменюк.
Однако добавила, что за минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+ и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий. Хотя враг почти не использовал технику, но ВСУ удалось уничтожить 2 вражеских танка и 2 боевые машины десанта.
Россия 8 января нанесла по Украине массированный удар
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг ночью и на рассвете 8 января нанес по Украине массированную атаку. Оккупанты выпустили по Украине 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области.
- Во время массированной атаки на рассвете враги запустили по нашим областям 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К из Рязани и Тамбова.
- Далее Украину накрыло 24 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса. Также враги атаковали 8 крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области, 6 баллистическими ракетами "Искандер-М" из районов Джанкой и Чауда в Крыму, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-31П с самолетов тактической авиации из Белгородской области.
- Всего оккупанты запустили по нашей стране 59 средств воздушного нападения противника. Наши военные сбили 26: 8 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однако не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.
- Взрывы раздавались в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Враг атаковал объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.