Россия боится не вступления Украины в НАТО: в чем действительно было дело

Вопрос гарантий безопасности для Украины вновь начал публично обсуждаться в контексте предстоящего саммита НАТО. Украина будет ждать конкретики относительно дальнейшей интеграции нашего государства в состав Альянса.

НАТО выбрало худшую стратегию

Собственно, самая действенная гарантия безопасности для Украины – это как раз и есть членство в НАТО. И не только гарантия безопасности Украины, но и гарантия стабильности всей Европы.

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Фундаментальная ошибка, допущенная дипломатией Запада десятилетие назад: они почему-то решили, что после распада СССР из России можно будет совершить нормальное, адекватное государство. Понятно, что с нормальным, адекватным государством можно обсуждать вызовы безопасности, гарантии и общее видение международно-политического будущего.

В самой России это очень быстро поняли и начали этим достаточно активно манипулировать. Мол: "Не надо нам НАТО рядом, мы беспокоимся о собственной безопасности". В случае некоторых государств мнение России игнорировали, а в других – нет. В частности, Украины.

Вообще, в случае Украины, НАТО выбрало наихудшую стратегию из всех возможных. Когда встал вопрос о ПДЧ, НАТО пошло на уступки России и отказалось Украине. Однако при этом выпустила абстрактные формулировки об "открытой двери". Тогдашним европейским политикам, по-видимому, это казалось очень "мудрым". И Россию послушали, и как будто сохранили преданность собственным декларациям о "демократии" и "ценностях".

Однако Россия это восприняла неверно. Она это восприняла следующим образом: "Пока Украину не принимают, но говорят, что когда-нибудь могут принять. Следовательно, надо захватывать Украину быстрее".

Соответственно, провальный Бухарестский саммит НАТО запустил механизм российской агрессии против Украины. Здесь есть одна позиция, которую долгое время не могли понять западные политики. Кстати, ее до сих пор не могут понять и некоторые западные "интеллектуалы".

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Чего на самом деле хотела Россия

В Москве не беспокоились никакими угрозами со стороны НАТО от вступления туда Украины. Невступление Украины в НАТО – это не безопасность Москвы. Это о "мандате" для Москвы на завоевание Украины. Соответственно, стратегическое невступление Украины в НАТО будет рассматриваться Москвой в будущем как действующий мандат на завоевание Украины. Ведь вторжение ведь не будет означать Третью мировую? Так почему бы не попробовать?

В худшем случае они лишатся сотни тысяч собственных граждан, но кто и когда их в России считал? Соответственно, действительно действенные для Украины гарантии безопасности могут быть только две:

вступление в НАТО,

или создание собственного ядерного оружия.

Диалог с западными партнерами нужно строить именно так. Понимание того, что от вступления в НАТО никуда не деться, демонстрируют даже такие известные мыслители как Фукуяма и Киссинджер. Последний, правда, делает это в присущей себе манере. Мол, Украина должна быть принята в НАТО, чтобы "сдерживать" Украину.

При этом и Киссинджер, и Фукуяма предполагают возможность вступления Украины в НАТО без деоккупации всей своей территории, а это уже показывает их оторванность от жизни и реалий современного мира.

Во-первых, кто согласится принять Украину в НАТО без контроля части территории?

Во-вторых, это откроет России возможности для постоянных провокаций в стиле "8 лет бамбили Данбас", и что с ними будет делать НАТО?

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Украине нужны гарантии

Наконец, ненаказание России за агрессию спровоцирует ее к постоянным попыткам "отложенного реванша". Поэтому "почтенные авторы" все же пишут не совсем адекватные вещи. Хотя, очевидно, понятно, что вступление Украины в НАТО займет какое-то время, и здесь снова возникает вопрос об отдельных гарантиях. Когда украинцы слышат это слово, они сразу наполняются гневом, потому что вспоминают Будапештский меморандум. Здесь следует понимать, что этот документ никому ничего не гарантировал. Просто тогда украинские политики продали национальные интересы Украины в обмен на что-то, а потом годами лгали собственным гражданам о какой-то "защите".

Понятно, что нам нужны конкретные договоры с ключевыми государствами Запада, где четко фиксировались бы конкретные обязательства перед Украиной. Это нужно хотя бы для того, чтобы никто не мог спекулировать темой усталости от Украины как на Западе, так и среди самих россиян.

При этом нужно понять, что можно придумывать любые "израильские модели", и это может быть даже полезным на определенном этапе, но если мир не хочет постоянного возвращения к кровавой страшной войне в Европе (и, что важно для наших партнеров, – очень дорогой войне) конечным решением должно быть членство Украины в НАТО.