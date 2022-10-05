Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что именно поэтому они боятся и мстят, как могут – поэтому россияне максимально обстреливают города в зоне досягаемости РСЗО.

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По словам Жданова, оккупанты усилили обстрелы городов из таких систем, потому что надеются, что смогут посеять хаос и панику среди мирного населения.

Удары по инфраструктуре нуждаются в высокоточных ракетах, а их, как я понимаю – все меньше и меньше. На мой взгляд, россияне не смогут нанести удар одновременно по всей украинской критической инфраструктуре,

– говорит эксперт.

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По мнению Олега Жданова, даже не стоит обращать внимание на варианты штаба: россияне ударят по аэродрому в Польше. В таком случае им нужно уничтожить и всю железную дорогу.

"А Польша, член НАТО и ударив по ней, вы сыграете со всем Альянсом, который может ответить", – резюмирует он.

Кратко об успехах ВСУ на фронте