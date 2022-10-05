Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що саме тому вони бісяться і мстять, як можуть – тому росіяни максимально обстрілюють міста у зоні досяжності РСЗВ.

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За словами Жданова, окупанти посилили обстріли міст із таких систем, бо сподіваються, що зможуть посіяти хаос та паніку посеред мирного населення.

Удари по інфраструктурі потребують високоточних ракет, а їх, як я розумію – все менше і менше. На мою думку, росіяни не зможуть нанести удар одночасно по всій українській критичній інфраструктурі,

– каже експерт.

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На думку Олега Жданова, навіть не варто звертати увагу на варіанти штибу: росіяни вдарять по летовищі у Польщі. В такому разі, їм потрібно знищити і всю залізницю.

"А Польща, член НАТО і вдаривши по ній, ви заграєте з усім Альянсом, який може відповісти", – резюмує він.

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