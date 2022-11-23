Об этом для 24 канала рассказал волонтер и военный Александр Карпюк с позывным Серж Марко.

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"Мост – это сооружение, которое должно выдерживать многотонные грузы, тяжелые погодные условия. Это бетон, арматура, сталь и ракеты для этого не рассчитаны. "Искандеры" – это оперативно-тактические ракетные комплексы. Они должны уничтожать штабы управления, склады, логистику", – рассказал Карпюк.

"Избирают цели, в которые могут попасть"

По словам военного, ОТРК должны поражать цели, после уничтожения которых группировка становилась небоеспособной. Впоследствии можно наступать и разбивать линию обороны. Как отметил Карпюк, так поступали в Херсонской области и Харьковщине.

Мы показали всему миру, что правильно реализуем эту концепцию. ОТРК не могут использовать против сооружений, потому что они на это не рассчитаны, – рассказал военный.

Он считает, что если бы у России было достаточно мощностей разрушить Южный мост, они бы давно это сделали. По мнению Карпюка, оккупанты бьют по ТЭЦ, потому что Украину все плотнее закрывает ПВО.

"Коридоров, где могут проходить дроны и ракеты, не так много. Когда они пускают 60 – 70 ракет, то считают, что они все попадут в цели. Поэтому россияне выбирают мишени, в которые еще могут попасть", – добавил военный.

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