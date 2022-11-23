Про це для 24 каналу розповів волонтер та військовий Олександр Карпюк із позивним "Серж Марко".

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"Міст – це споруда, яка повинна витримувати багатотонні вантажі, важкі погодні умови. Це бетон, арматура, сталь і ракети для цього не розраховані. "Іскандери" – це оперативно-тактичні ракетні комплекси. Вони повинні знищувати штаби керування, склади, логістику", – розповів Карпюк.

"Обирають цілі, у які можуть влучити"

За словами військового, ОТРК мають вражати цілі, після знищення яких угрупування ставало небоєздатним. Згодом можна наступати й розбивати лінію оборони. Як зазначив Карпюк, так робили у Херсонській області та на Харківщині.

Ми показали для всього світу, що правильно реалізуємо цю концепцію. ОТРК не можуть використовувати проти споруд, бо вони на це не розраховані, – розповів військовий.

Він вважає, що якби у Росії було достатньо потужностей зруйнувати Южний міст, то вони б давно це зробили. На думку Карпюка, окупанти б'ють по ТЕЦ, бо Україну все щільніше закриває ППО.

"Коридорів, де можуть проходити дрони та ракети, не так багато. Коли вони пускають 60 – 70 ракет, то вважають, що вони всі влучать у цілі. Тому росіяни обирають мішені, у які ще можуть влучити", – додав військовий.

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