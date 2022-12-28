Как армия, так и вся нация: почему Украина оказалась "не по зубам" России

В войне, начатой Россией, Вооруженные Силы Украины имеют несколько преимуществ, которые помогают им мощно держать оборону и возвращать назад оккупированные врагом территории.

Во время стрима на 24 канале полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что один из приоритетов – география.

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Он объяснил, что нам легко защищаться и нападать с высоких берегов на более низкие. То есть сама география, расположение рек и физика – это минимум то, что на нашей стороне.

Очень правильно было выбрано направление развития определенных моментов, связанных с ведением войны этого тысячелетия. Это можно назвать как выход в бой с планшетом,

– рассказал Роман Свитан.

По его словам, практически каждый командир взвода владеет полем боя и понимает общую задачу, стоящую перед подразделением. Именно поэтому они действуют достаточно уверенно, принимая самостоятельные решения. Иногда это спасает жизнь и дает выполнить конкретную задачу.

"И третье, очень важное, – это наша мотивация. Мотивация наших войск. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем свои жизни. Мы защищаем своих родных, своих потомков. То есть здесь соединилось сразу 2 главных принципа жизни. Это с одной стороны продолжение рода и сохранение вида. Именно это делает нас намного сильнее", – подчеркнул Свитан.

Смотрите полный стрим с романом Свитаном на ютубе 24 канала:

Он добавил, что еще помогает украинская изобретательность, а также генетический IQ, вбитый в нашу нацию. Кроме того, можем легко принимать что-то новое и сразу включать в работу.

"То есть мы очень быстро учимся, постоянно ищем новое и хотим двигаться. Это движение делает нас сильнее на поле боя", – подытожил военный эксперт.

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