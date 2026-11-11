Уже даже военкоры не верят: майор ВСУ объяснил причину паузы в сообщениях о захвате городов

Российские пропагандисты резко сократили количество сообщений о якобы захвате украинских городов на линии фронта. Даже провоенные блогеры противника высмеяли постоянную ложь о взятии одних и тех же населенных пунктов.

Об изменении тактики врага рассказал майор Вооруженных Сил Украины и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала.

Почему пропаганда врага дала сбой

По его словам, агрессор взял тактическую паузу в прямолинейной лжи, чтобы российская аудитория успела забыть о предыдущих фейках. В дальнейшем оккупанты планируют вернуться к старым информационным вбросам во время нового обострения.

Военный отметил, что кремлевские манипуляции утратили эффективность внутри самой России из-за чрезмерного повторения одних и тех же ложных сообщений.

Они уже даже поняли, что это все ложь, и не верят. Военные корреспонденты, эти так называемые блогеры, они уже говорят: "А сколько вы уже можете этот Донбасс захватывать?" Уже 15 раз захватили, отбили. И по-прежнему там. Поэтому, мне кажется, они сделали такую небольшую паузу во лжи, чтобы люди забыли, что они нагло лгут,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Ткачук объяснил паузу в отчетах оккупантов о захвате городов: видео

Куда Россия перебросила информационные ресурсы

Из-за отсутствия реальных результатов на поле боя основные усилия вражеских информационно-психологических операций сейчас сосредоточены на внешних и внутренних направлениях.

Их пропаганда, элементы информационного и психологического воздействия в рамках этой гибридной войны сейчас перенаправлены на Европу, на США, на наших сегодняшних граждан Украины. У каждого своя целевая аудитория, стоят разные задачи, но в основном – дискредитация Украины и демонстрация того, что Украина там проигрывает и страдает,

– заявил майор ВСУ.

Он добавил, что подобное информационное давление Россия сочетает с ударами по украинскому тылу, пытаясь компенсировать собственное бессилие на передовой.

Ранее ирландский документалист Кейлин Робертсон также зафиксировал ложь Кремля, побывав в прифронтовых населенных пунктах, о якобы захвате которых заявлял враг.