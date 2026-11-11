Вже не вірять навіть воєнкори: майор ЗСУ пояснив паузу у звітах про захоплення міст

Про зміну тактики ворога розповів майор Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу.

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Чому пропаганда ворога дала збій

За його словами, агресор узяв тактичну паузу в прямолінійній брехні, щоб російська аудиторія встигла забути про попередні фейки. Надалі окупанти планують повернутися до старих інформаційних вкидів під час нового загострення.

Військовий зауважив, що кремлівські маніпуляції втратили ефективність усередині самої Росії через надмірне повторення одних і тих самих неправдивих повідомлень.

Вони вже навіть відстрелили, що це все брехня, і не вірять. Воєнкори, оці так звані всякі блогери, вони вже кажуть: "А скільки ви вже можете той Донбас захоплювати?" Вже 15 раз захопили, відхопили. І віз і нині там. Тому, мені здається, вони дали таку трохи паузу в брехні, щоб люди їх забули, що вони нагло брешуть– підкреслив Андрій Ткачук.

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Ткачук пояснив паузу у звітах окупантів про захоплення міст: відео

Куди Росія перекинула інформаційні ресурси

Через відсутність реальних результатів на полі бою основні зусилля ворожих інформаційно-психологічних операцій зараз зосередили на зовнішніх і внутрішніх напрямках.

Їхня пропаганда, їхні елементи інформаційного, психологічного впливу цього гібридного, вони перекинуті зараз на Європу, на Штати, на нашого сьогодні внутрішнього українського громадянина. В кожної різна цільова, різні задачі стоять, але в основному – дискредитація України і показати, що Україна там програє і потерпає– заявив майор ЗСУ.

Він додав, що подібний інформаційний тиск Росія поєднує з ударами по українському тилу, намагаючись компенсувати власне безсилля на передовій.

Раніше ірландський документаліст Кейлін Робертсон також зафіксував брехню Кремля, побувавши в прифронтових населених пунктах, про нібито захоплення яких заявляв ворог.