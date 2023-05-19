Очевидно, что Россия играет под дудку Турции, ведь у нее особых полномочий по этому соглашению нет. Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал.

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"Россия полностью легла под Турцию в смысле "зернового соглашения". Очень интересно наблюдать", – прокомментировал Жданов.

Россия зависит от Турции

Сначала Владимир Путин говорил, что зерновая инициатива антироссийская, в частности он заявлял, что Россию "кинули", нужно немедленно выровнять все условия и выполнить все требования, которые выдвигала Россия.

Представитель Турции, даже не Реджеп Эрдоган, заявил, что соглашение разблокировано. Не прошло и суток, как представитель МИД России Мария Захарова подтвердила это.

Это вызвало бурю негодования со стороны ура-патриотов. К тому же эта буря была такова, что в телеграмм-канале МИД России пришлось чистить комментарии. Модератор постоянно сидел и удалял комментарии – "теплые" и "ласковые" слова в адрес российского руководства,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, "зерновым соглашением" полностью управляет Турция, а Россия является просто ее участницей. К тому же, только в одном контексте – в контексте того, что Россия гарантирует безопасность прохода сухогрузов акваторией Черного моря. Больше Россия в этом соглашении ни к чему не допущена.

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Что этому предшествовало