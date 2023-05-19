Очевидно, що Росія грає під дудку Туреччини, адже в неї особливих повноважень в цій угоді немає. Таку думку на своєму ютуб-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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"Росія повністю лягла під Туреччину в сенсі "зернової угоди". Дуже цікаво спостерігати", – прокоментував Жданов.

Росія залежить від Туреччини

Спочатку Владімір Путін говорив, що зернова ініціатива є антиросійською, зокрема він заявляв, що Росію "кинули", потрібно негайно вирівняти всі умови і виконати всі вимоги, які висувала Росія.

Натомість представник Туреччини, навіть не Реджеп Ердоган, заявив, що угода розблокована. Не пройшло і доби, як представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила це.

Це викликало бурю обурення з боку ура-патріотів. До того ж ця буря була такою, що в телеграм-каналі МЗС Росії довелося чистити коментарі. Модератор постійно сидів і видаляв коментарі – "теплі" і "ласкаві" слова на адресу російського керівництва,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, "зерновою угодою" повністю керує Туреччина, а Росія є просто її учасницею. До того ж лише в одному контексті – в контексті того, що Росія гарантує безпеку проходу суховантажів акваторією Чорного моря. Більше Росія в цій угоді ні до чого не допущена.

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Що цьому передувало