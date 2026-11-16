Путин стремится диктовать условия мира: почему добивается Кремль с помощью нелепых ультиматумов

Россия вновь достает из старого ящика ультиматумы в отношении НАТО, пытаясь представить их как якобы неотъемлемую часть будущей архитектуры европейской безопасности. За громкими требованиями Кремля скрывается вполне прагматичный расчет: Москва хочет не только сорвать переговоры о завершении войны, но и добиться от Запада уступок, которые ослабят позиции Украины.

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Специально для 24 Канала военный обозреватель Дэвид Шарп проанализировал, почему Путин вновь возвращается к ультиматумам 2021 года, на какие слабости европейских демократий делает ставку Москва и действительно ли предложения посланцев Дональда Трампа могут стать основой будущего мирного соглашения.

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Какие две цели преследует Путин

Российские дипломатические демарши, в частности упоминания об ультиматуме 2021 года относительно отката НАТО к границам 1997 года, выполняют двойную функцию. В 2021 году эти требования были сознательно оторваны от реальности – они выдвигались исключительно в качестве медийного и идеологического обеспечения уже спланированного полномасштабного вторжения.

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Кремль сам загнал себя в ситуацию, когда отказ Запада стал формальным поводом для агрессии.

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига вы указал на опасность новых требований Москвы в отношении НАТО. По словам чиновника, сейчас те же самые претензии возвращаются под видом дискуссий об обновлении европейской безопасности, но не имеют ничего общего с готовностью к реальному миру.

Сегодняшняя риторика Москвы опирается на логику "восточного базара". Выдвигая множество абсолютно завышенных и нереалистичных требований, Россия преследует две цели:

Первая – создать искусственный повод для отказа от предметных переговоров о мире в Украине.

создать искусственный повод для отказа от предметных переговоров о мире в Украине. Вторая – заставить оппонентов с радостью согласиться на меньшие, но вполне приземленные уступки, лишь бы отклонить самые абсурдные пункты ультиматума.

Европейские страны не находятся в том положении, чтобы принимать диктат Путина, однако требования об ограничении поставок оружия Украине Кремль рассматривает вполне серьезно.

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Подробнее об ультиматумах Москвы: смотрите видео

Как Москва давит на Европу

Главная стратегическая ставка России сегодня – это сокращение объемов военной и финансовой помощи Украине со стороны Запада. Путин рассчитывает на уязвимость демократических систем перед длительными кризисами. В отличие от автократий, где решения принимаются быстро (хотя и часто на основе ошибочных разведывательных данных, как это было в 2022 году), демократические лидеры зависят от избирательных циклов.

Политики в Европе вынуждены балансировать между моральным долгом поддерживать Украину и прагматическими интересами собственных избирателей, которые ощущают падение уровня жизни. Почему дальше страна от российских границ (как, например, Франция или Испания), тем меньше ее граждане ощущают экзистенциальную угрозу.

Это создает благоприятную почву для политиков вроде Марин Ле Пен, которые предлагают сократить помощь Киеву ради решения внутренних экономических проблем. Россия активно подпитывает эти настроения гибридными атаками, диверсиями и информационными кампаниями, пытаясь запугать европейцев или заставить их перенаправить средства с поддержки ВСУ на собственные оборонные бюджеты.

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Что стоит за предложениями представителей Трампа

Между тем визит представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и их кулуарные предложения о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части Донецкой области не стоит воспринимать как окончательный план Вашингтона.

По словам обозревателя, это классический "мозговой штурм" администрации, цель которого – прощупать позиции сторон. Американские посредники пытаются понять, от чего Киев и Москва готовы отступить, а где пролегают их "красные линии".

Эта идея кардинально противоречит российским требованиям. Если Москва требует чуть ли не полураспада Альянса и выхода из него новых членов, то кулуарное предложение США предусматривает расширение НАТО за счет Украины.

Для Кремля это создает концептуальную ловушку: Путин годами оправдывал войну необходимостью "защиты Донбасса", и остановка на текущей линии фронта с перерисовкой границ Донецкой области могла бы стать для него способом преподнести собственному населению хоть какую-то "победу" вместо признания стратегического провала.