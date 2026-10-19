Россия пытается организовать трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы продемонстрировать себя в качестве глобального игрока. Однако Вашингтон и Пекин отвергнут эти предложения, ведь экономика Москвы несопоставима с их экономикой.

Как рассказал в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, для американцев и китайцев такая встреча означала бы подтверждение ошибочного знака в уравнении между ними и россиянами. На самом же деле экономика всей России равна экономике всего лишь трех китайских провинций.

Почему Китай не воспринимает Россию как равноправного партнера?

С точки зрения Китая, Россия остается лишь источником ресурсов, а не равноправным партнером. Попытки Кремля заручиться поддержкой наталкиваются на жесткие требования, в частности в отношении проекта газопровода "Сила Сибири-2", который до сих пор не реализован из-за ультиматумов Пекина. Китайская сторона требует, чтобы строительство полностью финансировалось за счет России, а газ продавался по субсидированным внутренним ценам.

Кроме того, Москва вынуждена просить помощи в создании спутниковой сети интернет-связи "Россвет", которую разрабатывает "Бюро 1440". Российские аппараты падают, не выходя на орбиту, поэтому без внешних технологий этот проект обречен на провал.

В случае поражения России Пекин может стать главным бенефициаром возвращения своих исторических земель,

– говорит Иван Ус.

Как эйфория Москвы создает проблемы Трампу

Анализируя действия Дональда Трампа, гость эфира отметил, что эйфория в Москве и обещания российских чиновников снять санкции создают для республиканца серьезные проблемы, усугубляя обвинения в коррупционных связях.

Третий импичмент Трампа может оказаться успешным, ведь на этот раз сами республиканцы могут поддержать его отставку ради спасения рейтинга партии,

– считает аналитик.

Тем временем в Европе Россия пытается дестабилизировать ситуацию, стимулируя массовые протесты. По словам главного консультанта НИСД, европейским спецслужбам следует расследовать финансовый след Кремля в этих акциях, чтобы в случае подтверждения гибридной агрессии усилить санкционное давление.

Напомним, ранее мы писали, что глава украинской дипломатии Андрей Сибига раскритиковал идею проведения такого саммита. По его словам, приглашение главы Кремля за один стол с лидерами США и Китая лишь подпитает его самовозвеличивание.