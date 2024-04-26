"Затишье перед бурей": Евлаш объяснил, почему россияне 2 дня не запускали "Шахеды"

Россияне уже несколько дней подряд не атакуют Украину "Шахедами". Представитель Воздушных сил рассказал, что причины могут быть разные.

В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что хотя враг использовал ракеты накануне, он уже несколько дней подряд не атакует нашу страну "Шахедами". Он также объяснил, что это может означать. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему враг прекратил использовать "Шахеды"

Евлаш отметил, что пауза России в использовании "Шахедов" может быть связана с различными причинами, однако с какой именно – узнаем позже.

Это может быть как и просто затишье перед подготовкой к какому-то более массированному действию, а может быть отслеживание и ожидание нашего шага,

– пояснил Евлаш.

Он также прокомментировал взлеты российских истребителей МиГ-31К в четверг 25 апреля, из-за которых в Украине четыре раза объявляли масштабные тревоги. Евлаш считает, что это может быть связано с передислокацией, патрулированием и тому подобное.

Несмотря на то, что враг не атаковал "Шахедами" в последние дни, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 26 апреля 2024 года на Херсонщине противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БПЛА "Орлан-10", а за прошедшие сутки в Одесской области – БПЛА "ZALA".

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