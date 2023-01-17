Почему Россия ударила по Киеву ракетой из С-400: объяснение Defense Express

В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу Украины из ЗРК С-400.

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказал, почему россияне решили атаковать Киев из С-400. Он подчеркнул, что Россия впервые использовала ракеты к комплексу С-400, чтобы нанести удар по Киеву.

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Россия впервые атаковала Киев ракетами к С-400

"Это ракеты класса земля-воздух, использованные для функции земля-земля. Они не баллистические, это управляемые зенитные ракеты. Агентство Defence Express имеет фото обломков этих ракет, которые содержат индекс 48Н6ДМ", – рассказал он.

Сергей Згурец объясняет, что Россия начала обстреливать Киев из С-400,поскольку расширяет спектр применения вооружения на фоне того, что другие крылатые ракеты Х-55, Х-555, Х-101 украинская ПВО сбивает.

Так что Россия поднимает уровень террористической угрозы. А для того, чтобы и дальше поддерживать его на достаточно высоком уровне, РФ использует эти ракеты прежде всего по Киеву,

– сказал эксперт.

С-400 создает угрозу другим городам

Кроме того, если Россия будет наносить удары с территории Беларуси, то под угрозой окажутся и остальные украинские города на Западе.

"И если мы говорим о возможном использовании из Беларуси, то все наши города, которые раньше были за пределами ударов с использованием россиянами систем С-400, оказались в зоне риска", – сказал он.

Сергей Згурец рассказал, что источники Defense Express информируют о том, что с большой вероятностью эти же ракеты до С-400 были использованы во время ударов по Киеву 31 декабря, в частности, по Протасовому Яру и по гостинице.

"А раньше РФ уже таким образом использовала ракеты в комплекс С-300. Ими РФ, в частности, обстреливала Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Харьковскую, Николаевскую области", – резюмировал он.