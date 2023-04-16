Безумное сопротивление, – почему россиянам не удалось навязать порядки в оккупированных регионах

Россияне на оккупированных территориях Украины столкнулись с яростным сопротивлением населения. Люди выходили на митинги, демонстрируя, что захватчиков здесь никто не ожидал.

Сопротивление населения не останавливалось месяцами. Об этом 24 Канала рассказал один из основателей "Желтой ленты".

Кстати говоря Тысячи готовятся к контрнаступлению ВСУ: как партизаны сопротивляются россиянам от Донбасса до Крыма

А если брать новые временно оккупированные территории, то мы видим яростное сопротивление населения, которое не останавливалось месяцами,

– сказал активист.

Само движение сопротивления "Желтая лента" или другие патриотические плакаты не давали россиянам навязать репрессии, антитеррористические режимы, когда преследовали людей. оккупанты не справились с этой задачей.

В то же время основатель объяснил, что люди в Донецкой, Луганской областях, в Крыму очень репрессированы. Их запугивали и они годами теряли веру в сопротивление.

Как действовало движение сопротивления

По словам активиста, думали, как работать на опережение, поэтому создали патриотические телеграмм-каналы, движение "Желтая лента". Кроме того, печатали плакаты "Херсон – это Украина", развешивали по городу.

Также были акции "Игнорируй рашистов": не смотри их телевидение, пали газеты. Украинцы выпускали собственную газету "Голос партизана" как подпольный самиздат и распространяли ее.

Поэтому это информационное сопротивление давало людям надежду, а также способ здраво мыслить.