Это уже больше символизм, который любит Кремль: почему оккупанты так уцепились за Бахмут
Российские захватчики несут бешеные потери под Бахмутом. Однако это направление до сих пор остается для них в приоритете.
Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона о ситуации в Донецкой области, пишет 24 канал.
Читайте также Россияне "выдыхаются" и ищут возможность для паузы: в ISW проанализировали бои под Бахмутом
Зачем России нужен Бахмут
Он объяснил, почему Россия бросила все свои силы под Бахмут. Гайдай убежден, что в чем есть символизм для Кремля.
Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любящий кремлевский режим,
– заявил он.
Также Гайдай добавил, что "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать Путину, что они что-то способны. Однако они там теряют тысячи своих солдат, которые там остаются на всю жизнь, утверждает глава Луганской ОВА.
По словам Гайдая, планы россиян остаются – они желают выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Россияне хотят взять паузу
- Аналитики Института изучения войны считают, что россияне замедлились на Бахмутском направлении и уже не могут поддерживать такие же темпы своих наступательных операций. Вероятно, оккупанты будут искать возможности для тактической или оперативной паузы.
- Специалисты ISW заметили, что в последние несколько дней российские войска замедлили темпы своего наступления на Бахмут и окрестные населенные пункты. Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы оттеснили элементы группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
- Минобороны Великобритании 24 декабря заявило, что по их данным захватчики не располагают необходимым запасом артиллерийских боеприпасов для поддержания широкомасштабного наступления.