Об этом 24 Каналу заявил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Он отметил, что оккупанты обычно подлетают к переднему краю, наносят удар и быстро пытаются покинуть исходную позицию, ведь их могут сбить.

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"Они наносят удары. Да, иногда это чувствительно. Но у них нет господства в воздухе", – подчеркнул Сергей Череватый.

В то же время значительно больше донимает ВСУ российская артиллерия. Потому украинские военные учитывают все средства врага и против всех них пытаются эффективно бороться.

Например, против вражеской авиации выстраивается мощная система противовоздушной обороны. Она включает в себя ЗРК "Оса" или ЗРК "Стрела-10".

"Это еще советских времен. Они довольно старые, но достаточно эффективны для целей, которые низко летают. Системы, которые наши зенитчики знают в совершенстве и применяют их по полной. И против вертолетов, и низколетящих штурмовиков, и БПЛА", – отметил заместитель командующего Восточной группировки ВСУ по коммуникациям.

Чего оккупанты боятся применять свою авиацию: смотрите видео

Также у каждой бригады украинских армейцев есть переносные ЗРК – от советских до польского "Piorun" или американского "Stinger". Против низколетящих целей можно также применять установки типа Зу-23. Также россиян подстерегает истребительная авиация ВСУ.

При необходимости враг знает, если он оставит слишком далеко место пуска ракет, также может быть сбит нашей истребительной авиацией. Все это в комплексе не дает врагу властвовать в воздухе,

– добавил Череватый.

Потери врага