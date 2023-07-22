Про це 24 Каналу заявив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. Він зауважив, що окупанти зазвичай підлітають до переднього краю, завдають удару і швидко намагаються покинути вихідну позицію, адже їх можуть збити.

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"Вони завдають ударів. Так, іноді це дошкульно. Але в них немає панування в повітрі", – наголосив Сергій Череватий.

Водночас значно більше дошкуляє ЗСУ російська артилерія. Тому українські військові враховують всі засоби ворога й проти всіх них намагаються ефективно боротися.

Наприклад, проти ворожої авіації вибудовується потужна система протиповітряної оборони. Вона включає ЗРК "Оса" чи ЗРК "Стріла-10".

"Це ще радянських часів. Вони доволі старі, але доволі ефективні для цілей, які низько літають. Системі, які наші зенітники знають досконало і застосовують їх на повну. І проти вертольотів, і штурмовиків, які низько летять, і БпЛА", – зауважив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій.

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Також кожна бригада українських армійців має переносні ЗРК – від радянських до польського "Piorun" або американського "Stinger". Проти цілей, які низько літають, можна також застосовувати установки типу Зу-23. Також на росіян чатує винищувальна авіація ЗСУ.

За потреби, ворог знає, якщо він залишить занадто далеко місце пуску ракет, також може бути збитий нашою винищувальною авіацією. Усе це в комплексі не дає ворогу панувати в повітрі,

– додав Череватий.

Втрати ворога