Оккупанты безумно боятся пушек CAESAR, – Цымбалюк

В настоящее время анонсированы поставки Украине 18 пушек CAESAR. Это как минимум 2 дивизиона.

Они могут быть при механизированных подразделениях, отдельными или в составе определенных бригад. Об этом на 24 канале рассказал Роман Цымбалюк.

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Что такое CAESAR 155-миллимитровая самоходная артиллерийская установка на колесном шасси. Дальность огня составляет до 42 км. Страна-производитель – Франция.

Россияне панически боятся "Цезарей"

По словам Цымбалюка, эти пушки очень беспокоят оккупантов. Они дальнобойны, быстро ездят и оперативно меняют место ведения огня.

Они приехали, определили местонахождение через спутник, отстрелялись, собрались через минуту и поехали пить кофе. А россияне отскребают из своей техники части экипажа,

– сказал он.

К слову, россияне неоднократно запускали всяческие байки о пушках CAESAR. "Уралвагонзавод" даже распространял историю о захвате и разборе пушки. Мол, "нет там внутри ничего хорошего". Конечно, никаких доказательств предоставлено не было. Затем они прибегли к информационным вбросам о том, что Украина продала России два "Цезаря".

"Ложь и тупость, не о чем говорить. Но сам факт того, что они фокусируются на CAESAR, свидетельствует о его высокой эффективности", – убежден журналист.

Партнеры передают немало техники

Мы получим 18 единиц орудий и боеприпасы к ним. Это примерно 25% потенциала Вооруженных Сил Франции. "Этого оружия нет много на складах, это все новое", – объяснил Цымбалюк.

Западные партнеры часто снимают технику со своего вооружения и передают ее Украине. "Они сами ввели себе такой налог. Только не десятину, а четверть", – заметил журналист.

Он подчеркнул, что ожидать увеличения поставок не стоит. Ведь ни одно государство не может отдать все оружие, даже если находится в составе НАТО.

ВСУ получат "умные" боеприпасы

Ожидается, что скоро мы получим высокоточные боеприпасы M982 Excalibur. "Такой может до шойгу долететь и разорвать его в клочья", – говорит Цымбалюк. Это нечто среднее между боеприпасом и ракетой.

Речь идет и о тех боеприпасах, которые работают против пехоты. Они бьют сверху по навесной траектории.

Пффф… И все. Внизу одни только российские трупы. Ибо нефиг. Не что вам, товарищи оккупанты, делать в Украине,

– сказал Цымбалюк.

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