Вони можуть бути при механізованих підрозділах, окремими, або у складі певних бригад. Про це на стрімі 24 каналу розповів Роман Цимбалюк.

Варте уваги Україна закликала Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і РСЗВ

Що таке CAESAR 155-мілімітрова самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Дальність вогню становить до 42 кілометрів. Країна-виробник – Франція.

Росіяни панічно бояться "Цезарів"

За словами Цимбалюка, ці гармати дуже непокоять окупантів. Вони далекобійні, швидко їздять та оперативно змінюють місце ведення вогню.

Вони приїхали, визначили місце перебування через супутник, відстрілялися, зібралися за хвилину і поїхали пити каву. А росіяни відшкрябують зі своєї техніки частини екіпажу,

– сказав він.

До слова, росіяни неодноразово запускали усілякі байки про гармати CAESAR. "Уралвагонзавод" навіть розповсюджував історію про захоплення та розбір гармати. Мовляв, "немає там всередині нічого хорошого". Звичайно, жодних доказів надано не було. Потім вони вдалися до інформаційних вкидів про те, що Україна продала Росії два "Цезаря".

"Брехня і тупість, немає про що говорити. Але сам факт того, що вони фокусуються на CAESAR, свідчить про його високу ефективність", – переконаний журналіст.

Партнери передають чимало техніки

Ми отримаємо 18 одиниць гармат та боєприпаси до них. Це приблизно 25% потенціалу Збройних сил Франції. "Цієї зброї немає багато на складах, це усе нове", – пояснив Цимбалюк.

Західні партнери часто знімають техніку зі свого озброєння та передають її Україні. "Вони самі ввели собі такий податок. Тільки не десятину, а чверть", – зауважив журналіст.

Він наголосив, що очікувати збільшення поставок не варто. Адже жодна держава не може віддати усю зброю, навіть якщо перебуває у складі НАТО.

ЗСУ отримають "розумні" боєприпаси

Очікується, що невдовзі ми отримаємо високоточні боєприпаси M982 Excalibur. "Такий може до шойгу долетіти й розірвати його на шмаття", – говорить Цимбалюк. Це щось середнє між боєприпасом та ракетою.

Мовиться і про ті боєприпаси, які працюють проти піхоти. Вони б'ють зверху по навісній траєкторії.

Пффф… І все. Внизу одні лише російські трупи. Ібо нєфіг. Немає що вам, товариші окупанти, робити в Україні,

– сказав Цимбалюк.

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