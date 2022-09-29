Имперские традиции, которые не подавили в 90-х: психолог объяснил, почему россияне бегут из страны

Россияне после объявления частичной мобилизации массово убегают за границу. Это население не проходит опыт отстаивания своих интересов.

Об этом в интервью для 24 канала сказал психолог Валентин Ким. По его словам, российский гражданин – асубъективный.

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"Россияне – объект отношений. Это устаревшая договоренность между народом и властью. Это все на уровне морально-нравственных отношений. Если ты между свободой и колбасой выбираешь колбасу, то у тебя не будет ни одного, ни другого. Когда-то россияне отдали свою свободу, а сейчас у них нет собственной безопасности", – отметил Ким.

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Что повлияло на россиян

Психолог рассказал, что россияне должны бежать из собственной страны, проходить через пытки на границах, которые для них настолько травматичны. Через это прошло большое количество украинцев, которые действительно убегали от войны. Однако, как отметил Ким, в самих представителей оккупантов ничего не стреляет и ничего на голову не падает. Несмотря на это, россияне испытывают унижение, но выбирают такой путь, а не протесты и возможность консолидироваться.

Почему это происходит? Это отсутствие культуры сопротивления, огромный уровень недоверия друг к другу, отсутствие развитой системы гражданских объединений, которые должны решать какие-либо вопросы, – говорит Ким.

Он пояснил, что у россиян нет опыта самоуправления. В то же время у них очень жесткая централизация власти. Кроме того, влияет структура устройства россии – географическая, политическая, экономическая. Там не развиваются отрасли, нуждающиеся в интеллектуальном продукте.

"Все это складывается и к этому добавляются имперские традиции, которые не преодолели в 1990 годы. Украина, несмотря на то, что годами сохраняла совковость, которая нам стоит сейчас огромной крови, смогла от этого избавляться. У нас открывали архивы кгб, ввели декоммунизацию. Россияне наоборот пытаются. легализовать самых больших палачей", – рассказал Ким.