Командующий ВМС объяснил, почему россияне не решились на высадку десанта в начале войны

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Россия завела в Черное море дополнительные большие десантные корабли и планировала их, вероятно, использовать в наступательных операциях. Почему они этого не сделали, рассказал командующий Военно-морских Сил Алексей Неижпапа.

Он заметил, что десантная операция, как правило, не является основным видом операции при полномасштабных боевых действиях. Это Неижпапа сказал в интервью, пишет 24 Канал.

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Россияне вели демонстрационную игру

Командующий ВМС отметил, что высадка десанта – вспомогательная операция на приморском направлении. Для ее реализации нужно было, чтобы Россия имела успехи на суше.

По замыслу противника, как я понимаю, он должен был даже не владеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а идти в Одессу с севера – сделать такое кольцо Одесской области. И только после этого высадить морской десант,

– сказал Неижпапа.

Впрочем, этого не произошло, ведь 80 бригада десантно-штурмовых войск остановила российские десантные войска под Вознесенском.

"В начале полномасштабной агрессии противник вел демонстрационные действия у наших берегов, сформировал полностью группировку десантных кораблей, которые могли высадить десант, полный бригадный комплект морской пехоты со всеми подразделениями, корабли огневой поддержки, обеспечения, группу изоляции района.., чтобы, как они считали, не допустить корабли НАТО в зону боевых действий, и тактическую группу, которая занималась применением "Калибров" по всей территории Украины", – рассказал Неижпапа.

По его словам, россияне подводили десантные корабли почти к побережью, хотя и знали, что оно заминировано. Делали они это для того, чтобы украинское командование не перебрасывало войска, которые были заняты противодесантной обороной, с Приморского направления на другое направление. Они хотели, чтобы ВСУ готовились к высадке десанта, тем самым удерживая там свои боевые подразделения, которые могли бы участвовать на другом направлении в боевых действиях.

Они играли такую игру демонстрационную, сделанную по большому счету по классике военного искусства, которое разрабатывалось в советские времена. Это просто читалось. Берете книжку и все написано, как в книжке, потому что мы учились по одной книжке в то время. Это сейчас уже все изменились за эти два года: и они уже не так воюют по книге, и мы не воевали по этой книге с самого начала,

– сказал командующий ВМС.