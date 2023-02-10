В Украине Путин не стал бы Путиным, – россиянин признал вину земляков в процветании режима

В России продолжает процветать кровавый путинский режим. Население страны-агрессорки допустило такую ситуацию, ведь там никогда не было такого количества активистов, как среди украинцев.

Об этом в эфире 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. По его словам, сейчас в России говорить правду о войне в Украине смертельно опасно.

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Россияне создали себе такие условия

Олевский отметил, что между украинцами и россиянами всегда была существенная разница. Он вспомнил, что когда в Украине во времена Майдана в село к человеку приходили приспешники экс-президента Виктора Януковича, чтобы схватить его, то на его защиту выходило все население.

Это большое достижение Украины. В России если человеку, который ходил на митинги, путинские прихвостные придут вырезать двери, то все остальные закроются крепче, а человек останется один на один с ними (приспешниками Путина – 24 канал),

– объяснил журналист.

Он заметил, что не нужно оправдывать россиян потому что они сами создали такие условия. Также оппозиционер говорит, что у России и Украины были разные стартовые условия.

"Не нужно себя оправдывать. Мы не смогли создать других условий. Надо сказать, что и стартовые условия у нас были разные потому, что Россия и экономически, и географически, и с точки зрения социального состава населения совсем не похожа на Украину. В Украине Путин никогда не стал бы Путиным", – сказал Олевский.

Российский журналист добавил, что у России был очень развит бандитизм, а впоследствии бандиты "слились с силовиками и стали властью".

Олевский о режиме Путина в России: смотрите видео

Россияне должны поддерживать ВСУ

Тимур Олевский убежден, что сейчас в России протестовать или просто публиковать в своих соцсетях правду о войне в Украине смертельно опасно.

"За два поста о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе россиянина отправляют в тюрьму на 15 лет. Не факт, что можно выйти оттуда живым. Сейчас такой режим, это смертельно опасно", – считает он.

По мнению оппозиционера, сейчас россияне должны поддерживать украинскую армию и собирать средства, например, на дроны или самолеты.

Не в помощь пострадавшим, потому что с этим украинцы сами справятся. А именно на украинскую армию,

– подчеркнул Тимур Олевский.

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