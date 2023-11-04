Британская разведка объяснила, почему россияне теряют так много людей возле Авдеевки
Источник:Британская разведка
Россияне все же не отступают от своей цели захватить Авдеевку. Уже несколько недель они пытаются окружить город, хотя и несут огромные потери.
Ранее британские разведчики уже писали о масштабе потерь оккупантов. По их данным, под Авдеевкой Россия потеряла больше всего солдат за 2023 год.
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Как британцы оценивают российские потери
За последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурмов города Авдеевка на Донбассе,
– говорится в сообщении.
Есть несколько причин, почему россияне несут такие большие потери:
- современное украинское ручное противотанковое оружие, мины, сброс с воздуха неуправляемых боеприпасов и высокоточные артиллерийские системы в комплексе эффективно противостоят врагу;
- во время штурма Авдеевки россияне часто идут по открытой местности, которая, конечно, простреливается.
"Вполне вероятно, что с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь личного состава вокруг города", – указывают в британской разведке. Также там добавляют, что, несмотря на серьезные потери, Кремль не отказывается от своих посягательств на Украину. Незначительные территориальные достижения и огромные потери несоразмерны.
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Упрямство россиян удивляет мир
- Валерий Залужный в своей статье для The Economist даже указал, что допустил ошибку, потому что неправильно оценил поведение россиян. Он надеялся, что количество потерь остановит кремлевских чиновников, как остановило бы любое другое государство. Но россияне готовы положить множество своих солдат для призрачной цели.
- Считается, что оккупанты поставили своей целью штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Так что вскоре следует ожидать третью волну штурмов. Пока что враг подтягивает резервы и ждет, пока земля просохнет после дождей, чтобы могла пройти тяжелая техника.