Британская разведка объяснила, почему россияне теряют так много людей возле Авдеевки

Россияне все же не отступают от своей цели захватить Авдеевку. Уже несколько недель они пытаются окружить город, хотя и несут огромные потери.

Ранее британские разведчики уже писали о масштабе потерь оккупантов. По их данным, под Авдеевкой Россия потеряла больше всего солдат за 2023 год.

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Как британцы оценивают российские потери

За последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурмов города Авдеевка на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Есть несколько причин, почему россияне несут такие большие потери:

современное украинское ручное противотанковое оружие, мины, сброс с воздуха неуправляемых боеприпасов и высокоточные артиллерийские системы в комплексе эффективно противостоят врагу;

во время штурма Авдеевки россияне часто идут по открытой местности, которая, конечно, простреливается.

Разведчики пишут, что россияне поступают так не в первый раз: они бросали солдат на бой в чистом поле и во время других наступлений.

"Вполне вероятно, что с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь личного состава вокруг города", – указывают в британской разведке. Также там добавляют, что, несмотря на серьезные потери, Кремль не отказывается от своих посягательств на Украину. Незначительные территориальные достижения и огромные потери несоразмерны.

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Упрямство россиян удивляет мир