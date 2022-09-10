Россиянам сейчас не до того, фронт "пылает", – Братчук об уменьшении обстрелов Одесчины

В Одесской области уменьшилось количество воздушных тревог. У оккупантов сейчас буквально "горит" фронт, поэтому они реже начали запускать ракеты.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, сейчас оккупантам вообще не до обстрелов – у них "пылает" фронт на Южном, Восточном и, в частности, Харьковском направлениях.

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Любопытно, что последняя воздушная тревога в Одессе была на 14 минут сегодня, 10 сентября. Предыдущая – аж 7 сентября. Раньше оккупанты почти каждый день били по региону.

Мы показали, что такое Одесса и что она неприступна. Также благодарим ВСУ за освобождение Змеиного. Тогда произошло полное освобождение нашей области от оккупантов. Сейчас россиянам не до обстрелов. Есть Южное, Восточное и Харьковское направления. Весь фронт "пылает", и мы видим, что там происходит,

– отметил Братчук.

Несмотря на все, Братчук призвал всех украинцев сохранять холодный ум и внимательно относиться к воздушным тревогам. россия – страна-террорист и может в любой момент нанести ракетный удар по мирным украинским городам.

Одесчина активно помогает Николаевщине

Как отмечает Братчук, сейчас в Одесской области больше сосредоточены на тыловых делах. Хотя не забывают и о морском фронте. Вражеских кораблей стало гораздо меньше, "зерновой коридор" работает, но ВСУ пристально следят за ситуацией.

В Одесской области также активно помогают Николаевщине. Туда доставляют питьевую воду и другую важную помощь. Кроме того, в регион прибыло несколько тысяч беженцев – всем пытаются помочь.

К тому же в регионе активно восстанавливают инфраструктуру, пострадавшую из-за ракетных обстрелов россиян. Сейчас используют собственные ресурсы, но ожидают международную помощь.

Ни один человек не остался без крыши, ремонта и помощи. Это касается как Одессы, так и области. Есть региональный штаб. Как что-то прилетает – моментально оцениваем ситуацию и принимаем соответствующие решения. На это идут часы, –

подчеркнул Братчук.

Фронт у оккупантов "пылает", – Братчук: смотрите видео

Добавим, по словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, только в августе через порты, железную дорогу и автомобили Украине удалось экспортировать около 5 миллионов тонн агропродукции. Результат оказался гораздо лучше, чем ожидалось.