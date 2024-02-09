Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Петр Черник. Он описал ситуацию возле Авдеевки как угрожающую, опасную, но в то же время логичную и понятную.

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Важно выиграть войну

Владимир Путин отдал приказ брать Авдеевку любой ценой. Такая же ситуация была с Бахмутом, что российские военные и делали.

"Любой ценой они его и взяли. 22 тысячи только ЧВК "Вагнер" за 10 месяцев положил убитыми. Это лишь одна структура не говоря о регулярных войсках – они потеряли не меньше. Если это все умножить на раненых, то получается от 100 до 150 тысяч", – отметил Черник.

Он добавил, что россияне продолжают терять колоссальное количество личного состава. Подобных цифр не было даже во Вторую мировую войну.

"Здесь есть очень важный момент. Если даже придется отходить из Авдеевки, катастрофы не будет. Мы очень боялись, что как отойдем из Бахмута, то все рухнет. Нет, держим окрестности до сих пор, противник никаким способом продвинуться не может. На том стоим уже добрый год. Да, там (в Авдеевке – 24 Канал) очень хороший укрепрайон, но если все же будет принято взвешенное решение – это далеко не катастрофа. Битвы могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев", – отметил военный эксперт.

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