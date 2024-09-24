Уже забирают и российские паспорта: как враг искореняет украинцев с оккупированных территорий

Россияне угрожают окончательно лишить прав украинцев на временно оккупированных территориях без паспорта России. Захватчики создают реестр иностранцев, которые якобы находятся в Украине незаконно, и туда же гауляйтеры угрожают внести украинцев, которые отказываются от получения паспорта страны-агрессора.

После этого украинцам на ВОТ будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения. В эфире 24 Канала директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский объяснил, чего таким образом хотят достичь оккупанты.

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Какой план у россиян

Так называемые "иностранцы" на временно оккупированной территории есть, потому что украинцы уже давно начали отказываться от оформления российских паспортов. Соответственно их начали заносить в реестр.

Там такая стандартная процедура,

– отметил Лисянский.

Миграционная служба МВД России составляет протокол, который затем передают в суд. Пока идет рассмотрение дела, то человека задерживают и сажают в так называемую миграционную тюрьму. Вероятно, есть несколько тысяч таких людей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины есть категория людей, которых лишают российского гражданства. В общем это был план оккупантов, сделать так, чтобы по их юрисдикции человек отказался от гражданства Украины, ему выдали российский паспорт, а потом его забирают.

Соответственно человек остается без гражданства и российского, и украинского и с этим человеком могут делать что угодно,

– добавил директор Института стратегических исследований и безопасности.

Глобальный план россиян – это искоренить украинское население любым способом и заселить оккупированные территории Украины гражданами России или этническим составом населения, которое проживает в российских регионах.

Кроме того, российские захватчики продолжают насаждать свои обычаи и правила на оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе активно набирают школьников в так называемую "юношескую армию", к которой с начала сентября уже присоединилось 30 учеников.