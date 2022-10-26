Российские "мобики" на фронте живут недолго: в ВСУ назвали их основную задачу
Россияне, которых забрали в ряды армии-оккупанта в рамках "частичной" мобилизации, уже прибывают в воюющие на Востоке Украины подразделения. Как правило, такие люди не особо подготовлены к армии.
Часто даже фиксируются случаи, когда их сразу по прибытии бросают на пушечное мясо, чтобы обнаружить огневые точки украинских военных. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
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Российские "мобики" на фронте живут до 10 дней
По словам военного, российские командиры, славящиеся своей "любовью к людям", пытаются беречь более профессиональную часть личного состава. Потому на такие задачи и посылают новомобилизованных.
Уже есть зафиксированные случаи, пробывшие буквально 3, 5, 10 дней, а у некоторых даже 10 дней после самой мобилизации, а он уже возвращается назад "двухсотым",
– рассказал Сергей Череватый.
Сергей Череватый о фронте и российских "мобиках": смотрите видео
Кастовое разделение в российской армии
Представитель Восточной группировки ВСУ также рассказал, что росгвардия, в частности подразделение кадыровцев, максимально сепарируют себя от остальной российской армии. Так же ведут себя и вагнеровцы.
Кадыровцы считают себя таким "государством в государстве" и подчиняются только так называемому лидеру своей республики (Рамзану Кадырову – 24 канал). В боевых действиях они не спешат участвовать. Их роль более пропагандистская,
– рассказывает военнослужащий.
По его словам, кадыровцы должны лишь демонстрировать большую собственную роль и участие Кадырова в завоевании новых территорий. Впрочем, это не выходит ни у кадыровцев, ни у вагнеровцев, ни у российской армии.
"Частичная" мобилизация в России
- Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Тогда, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировали мобилизовать 300 тысяч человек.
- Впрочем, указ содержал и закрытый пункт. Поэтому многие эксперты и журналисты утверждали, что в нем и скрываются истинные планы российских властей о мобилизации более миллиона мужчин.
- Впоследствии стало ясно, что военная инфраструктура России не может обеспечить за такое короткое время мобилизацию даже официально объявленных 300 тысяч. Многих без всякой подготовки начали перебрасывать на фронт.
- Тогда среди попавших в плен россиян было много таких, кто утверждал, что попал в армию именно из-за мобилизации и успел повоевать всего несколько дней.
- В последние дни в России из разных регионов поступает информация о якобы завершении мобилизации. Впрочем, повестки россиянам продолжают раздавать до сих пор.