Российские "мобики" на фронте живут недолго: в ВСУ назвали их основную задачу

Россияне, которых забрали в ряды армии-оккупанта в рамках "частичной" мобилизации, уже прибывают в воюющие на Востоке Украины подразделения. Как правило, такие люди не особо подготовлены к армии.

Часто даже фиксируются случаи, когда их сразу по прибытии бросают на пушечное мясо, чтобы обнаружить огневые точки украинских военных. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Также интересно Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины, – Foreign Policy

Российские "мобики" на фронте живут до 10 дней

По словам военного, российские командиры, славящиеся своей "любовью к людям", пытаются беречь более профессиональную часть личного состава. Потому на такие задачи и посылают новомобилизованных.

Уже есть зафиксированные случаи, пробывшие буквально 3, 5, 10 дней, а у некоторых даже 10 дней после самой мобилизации, а он уже возвращается назад "двухсотым",

– рассказал Сергей Череватый.

Сергей Череватый о фронте и российских "мобиках": смотрите видео

Кастовое разделение в российской армии

Представитель Восточной группировки ВСУ также рассказал, что росгвардия, в частности подразделение кадыровцев, максимально сепарируют себя от остальной российской армии. Так же ведут себя и вагнеровцы.

Кадыровцы считают себя таким "государством в государстве" и подчиняются только так называемому лидеру своей республики (Рамзану Кадырову – 24 канал). В боевых действиях они не спешат участвовать. Их роль более пропагандистская,

– рассказывает военнослужащий.

По его словам, кадыровцы должны лишь демонстрировать большую собственную роль и участие Кадырова в завоевании новых территорий. Впрочем, это не выходит ни у кадыровцев, ни у вагнеровцев, ни у российской армии.

"Частичная" мобилизация в России