Как рассказал в эфире 24 Канала израильский журналист Цви Зильбер, западные лидеры годами колеблются в подобных вопросах. Даже иранский Корпус стражей исламской революции признали террористами лишь под огромным давлением неопровержимых фактов.

Почему Запад боится решительных шагов

По словам эксперта, понятие терроризма в современном мире сильно девальвировалось. Когда российские военные целенаправленно наносят удары по гражданским домам или научным учреждениям, международное сообщество часто оправдывает это как побочные потери в ходе боевых действий.

Если российские операторы дронов в Херсоне сознательно охотятся на мирных жителей, которые просто вышли на улицу, – это абсолютный и бесспорный терроризм,

– Зильбер, журналист.

Он добавил, что четкого международного механизма для мониторинга и экспертизы таких преступлений до сих пор не существует.

Статус ГРУ и последствия санкций

Из-за постоянных гибридных атак и диверсий в европейских странах сейчас активно обсуждается идея признать террористической организацией именно российское Главное разведывательное управление. Однако аналогичный шаг в отношении всей России постоянно откладывается. Журналист отметил, что даже официальный статус государства-спонсора терроризма вряд ли кардинально изменит ситуацию на поле боя. Россия уже находится под максимально возможными экономическими ограничениями и окончательно превратилась в страну-изгоя.

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Напомним, ранее мы писали, что США разоблачили российскую шпионскую сеть, которая готовила убийства и диверсии на Западе.