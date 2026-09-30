Як розповів в ефірі 24 Каналу ізраїльський журналіст Цві Зільбер, західні лідери роками вагаються у подібних питаннях. Навіть іранський Корпус вартових ісламської революції визнали терористами лише під шаленим тиском беззаперечних фактів.

Чому Захід боїться рішучих кроків

За словами експерта, поняття тероризму у сучасному світі сильно девальвувалося. Коли російські військові цілеспрямовано б'ють по цивільних будинках чи наукових установах, міжнародна спільнота часто виправдовує це як побічні втрати під час бойових дій.

Якщо російські дроноводи в Херсоні свідомо полюють на цивільних людей, які просто вийшли на вулицю, – це абсолютний і беззаперечний тероризм,

– Зільбер, журналіст.

Він додав, що чіткого міжнародного механізму для моніторингу та експертизи таких злочинів досі не існує.

Статус для ГРУ та наслідки санкцій

Через постійні гібридні атаки та диверсії в європейських країнах зараз активно обговорюється ідея визнати терористичною організацією саме російське Головне розвідувальне управління. Проте аналогічний крок щодо всієї Росії постійно відкладається. Журналіст зауважив, що навіть офіційне тавро держави-спонсора тероризму навряд чи кардинально змінить ситуацію на полі бою. Росія вже перебуває під максимально можливими економічними обмеженнями та остаточно перетворилася на країну-вигнанця.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Цві Зільбером читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США викрили російську шпигунську мережу, яка готувала вбивства та диверсії на Заході.