Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, один из главных соратников президента России Владимира Путина, в среду, 14 апреля, проводит в Севастополе совещание по вопросам "национальной безопасности".

Россия обороняется от агрессивной политики США и ЕС

Приезд Николая Патрушева в аннексированный Россией Крым, думаю, не стоит считать просто показательной акцией. Бывший руководитель ФСБ России, как мы знаем, является ведущим идеологом нынешнего режима. Именно он неделю назад разъяснял читателям московского издания "Коммерсантъ" представления Кремля о последствиях внешней политики новой администрации Соединенных Штатов и вообще коллективного Запада.

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Если пересказать эту беседу в двух словах – Россия обороняется. Обороняется от агрессивной политики США, которые строят биологические лаборатории у границ России и Китая. Обороняется от агрессивной политики Европейского Союза, который пытается повлиять на суверенитет России с помощью санкций и не дает развиваться государствам – членам ЕС. Обороняется от агрессивной политики Украины, которая собирается устроить войну на Донбассе.

А что касается самой России?

Что касается концентрации российских войск у границ с Украиной? Что касается хакерских атак, вмешательства в выборы, отравления и преследования политических оппонентов Кремля? Эти вопросы тоже были заданы и ответ получен: нет никаких доказательств. На самом деле вся опасность – от Вашингтона, Брюсселя, Киева…

Если рассматривать визит Патрушева в Крым в парадигме этих его представлений о реальности, то, похоже, все логично. Крым не признается частью Российской Федерации большинством государств мира, да что там – практически всеми. Украина старается напоминать об аннексии с помощью дипломатических инструментов, готовит тот же саммит "Крымской платформы".

Совсем недавно тема Крыма обсуждалась на переговорах президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции в очередной раз заявил о признании территориальной целостности Украины, непризнании российской аннексии и историческом долге Турции перед крымскими татарами. И, кстати, вот вам, похоже, немедленная реакция Кремля – все рейсы из России на курорты Турции отменены. Не из-за Эрдогана и Зеленского, конечно. Из-за пандемии.

Цель визита в Крым "мастера" кривых зеркал

Патрушев в Севастополе будет, разумеется, говорить об угрозах. Не об угрозах, которые исходят от России. А о том, как окружающий мир угрожает самой России, пытаясь поставить под сомнение ее территориальную целостность, вновь отобрать Крым. Будет обвинять Вашингтон, Брюссель и Киев.

И у этого его приезда, уверен, будут свои итоги. Они станут заметны отнюдь не только в ужесточении антиукраинской риторики российского руководства Крыма. Они скажутся на судьбах людей.

Российские спецслужбы, вероятно, будут "выполнять план" по поиску "шпионов", "провокаторов" и просто тех, кто не согласен с Путиным и Патрушевым. Российские суды, уверен, будут выносить новые приговоры активистам. А российские пропагандисты будут рассказывать, как в Крыму борются с западной и украинской угрозой – чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации на полуострове.

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Патрушева давно знаем, как одного из "мастеров" кривых зеркал. Похоже, и в этот раз он посещает Крым, чтобы сконструировать еще одно такое кривое зеркало.