В НАТО странно объяснили, почему к ним залетают российские "Шахеды", – Defense Express

Ударные БпЛА типа "Шахед", а также реже крылатые ракеты продолжают залетать на территорию стран-членов НАТО. Впрочем, в Альянсе до сих пор не приняли решение, относительно их сбивания собственными средствами ПВО.

Командующий ВС США в Европе и объединенным командованием ВС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозирует увеличение таких инцидентов из-за некомпетентности российских операторов дронов. Об этом сообщается в издании Defence Express.

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Почему "Шахеды" залетают в страны НАТО

Хеккер заявил, что количество случаев, когда российские дроны и ракеты будут нарушать воздушное пространство стран НАТО, будет расти. Это связано с тем, что Россия планирует увеличить численность своих войск на 180 тысяч человек, привлекая к боевым операциям, в частности для запуска дронов, "наспех обученных" и неохочих к службе бойцов.

Если вы хватаете людей на улице, которые не были подготовлены и обучены военным операциям, риск просчета, ошибок возрастает. И я думаю, мы видели это, с... со многими вторжениями (речь идет о случаях, когда "Шахеды" залетают на территорию стран-членов НАТО – 24 Канал), которые мы видели и в Румынии, и в Польше, и в том, о котором вы говорили в Латвии,

– подчеркнул генерал.

В издании отметили, что выглядит довольно странно, когда НАТО не рассматривает эти эпизоды как сознательную провокацию или холодный расчет. Тем более, что Россия уже открыто использует свои разведывательные БпЛА для шпионажа вглубь территории Альянса.

Например, в августе зафиксировали вероятно российский дрон "Орлан" над промышленной зоной в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, в том числе и над неработающей атомной электростанцией.

Можно предположить, что подобные заявления от НАТО снова дают понять, что в ближайшее время Польша или Румыния, вероятно, не получат разрешения на сбивание "Шахедов" или российских ракет над своей территорией.

В то же время Хеккер подчеркнул, что интегрированная противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Альянса. Для эффективного обнаружения российских дронов им необходимо использовать современные технологии, а соответствующие решения можно позаимствовать в Украине.