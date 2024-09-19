Командувач ПС США у Європі та об’єднаним командуванням ПС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозує збільшення таких інцидентів через некомпетентність російських операторів дронів. Про це повідомляється у виданні Defence Express.

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Чому "Шахеди" залітають в країни НАТО

Хеккер заявив, що кількість випадків, коли російські дрони та ракети порушуватимуть повітряний простір країн НАТО, зростатиме. Це пов'язано з тим, що Росія планує збільшити чисельність своїх військ на 180 тисяч осіб, залучаючи до бойових операцій, зокрема для запуску дронів, "наспіх навчених" і неохочих до служби бійців.

Якщо ви хапаєте людей на вулиці, які не були підготовлені та навчані воєнним операціям, ризик прорахунку, помилок зростає. І я думаю, ми бачили це, з... з багатьма вторгненнями (йдеться про випадки, коли "Шахеди" залітають на територію країн-членів НАТО – 24 Канал), які ми бачили і в Румунії, і в Польщі, і у тому, про який ви казали у Латвії,

– наголосив генерал.

У виданні зауважили, що виглядає досить дивно, коли НАТО не розглядає ці епізоди як свідому провокацію або холодний розрахунок. Тим більше, що Росія вже відкрито використовує свої розвідувальні БпЛА для шпигунства вглиб території Альянсу.

Наприклад, у серпні зафіксували ймовірно російський дрон "Орлан" над промисловою зоною в німецькій землі Шлезвіґ-Гольштейн, зокрема й над непрацюючою атомною електростанцією.

Можна припустити, що подібні заяви від НАТО знову дають зрозуміти, що найближчим часом Польща чи Румунія, ймовірно, не отримають дозволу на збиття "Шахедів" або російських ракет над своєю територією.

Водночас Хеккер підкреслив, що інтегрована протиповітряна оборона є одним із пріоритетів для Альянсу. Для ефективнішого виявлення російських дронів їм необхідно використовувати сучасні технології, а відповідні рішення можна запозичити в Україні.