Такая ситуация может быть плохим знаком для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Оппозиционер объяснил, что лидер Китая избегает разговоров с Президентом Украины, потому что он не настолько наивен, чтобы думать, что сможет объяснить свою позицию Зеленскому и убедить его в реализации китайского "мирного плана".

Следовательно, любой разговор с Зеленским будет для Си Цзиньпина провальным, потому что это фактически будет означать провал его миссии.

– добавил говорящий.

"Некая провокация"

Яковенко предположил, что китайская миссия изначально была задумана как некий фейк. То есть, предлагается мирное урегулирование, которое обсуждается с Владимиром Путиным. А дальше Китай мог бы сказать: "Смотрите мы это предлагаем Украине и Западу, они это они отвергают, следовательно, мы миротворцы с Путиным, а Украина и Запад - это разжигатели войны".

Я очень надеюсь ошибиться, но пока это выглядит очень большой провокацией. Как попытка раздуть этот пожар войны вместо того, чтобы попытаться его погасить. А убедить Путина вывести войска, я думаю, это мало реально. Си даже не будет пытаться, потому что этого нет в его плане,

– резюмировал Яковенко.

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