Такая ситуация может быть плохим знаком для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Оппозиционер объяснил, что лидер Китая избегает разговоров с Президентом Украины, потому что он не настолько наивен, чтобы думать, что сможет объяснить свою позицию Зеленскому и убедить его в реализации китайского "мирного плана".
Следовательно, любой разговор с Зеленским будет для Си Цзиньпина провальным, потому что это фактически будет означать провал его миссии.
– добавил говорящий.
"Некая провокация"
Яковенко предположил, что китайская миссия изначально была задумана как некий фейк. То есть, предлагается мирное урегулирование, которое обсуждается с Владимиром Путиным. А дальше Китай мог бы сказать: "Смотрите мы это предлагаем Украине и Западу, они это они отвергают, следовательно, мы миротворцы с Путиным, а Украина и Запад - это разжигатели войны".
Я очень надеюсь ошибиться, но пока это выглядит очень большой провокацией. Как попытка раздуть этот пожар войны вместо того, чтобы попытаться его погасить. А убедить Путина вывести войска, я думаю, это мало реально. Си даже не будет пытаться, потому что этого нет в его плане,
– резюмировал Яковенко.
Лидер КНР был с визитом в Путина
- 20 марта в Кремле состоялась встреча президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. К ней было приковано внимание всего мира. Они преимущественно нахваливали друг друга.
- В The Washington Post эту встречу прокомментировали так: "Пекин отказывается осуждать вторжение, обвиняет Соединенные Штаты в войне и критикует западные санкции, направленные на то, чтобы лишить путинскую военную машину средств".
- Войну в Украине российский диктатор и глава Китая обсудят уже сегодня, 21 марта.