Така ситуація може бути поганим знаком для України. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Опозиціонер пояснив, що лідер Китаю уникає розмов з президентом України, бо він не настільки наївний, щоб думати, що зможе пояснити свою позицію Зеленському і переконати його в реалізації китайського "мирного плану".

Отже, будь-яка розмова із Зеленським буде для Сі Цзіньпіна провальною, бо це фактично буде означати провал його місії,

– додав мовець.

"Така собі провокація"

Яковенко припустив, що китайська місія з самого початку була задумана як такий собі фейк. Тобто пропонується мирне врегулювання, яке обговорюється з Владіміром Путіним. А далі Китай міг би сказати: "Дивіться ми це пропонуємо Україні та Заходу, вони це вони це відкидають, отже, ми миротворці з Путіним, а Україна і Захід – це розпалювачі війни".

Я дуже сподіваюся помилитися, але поки що це виглядає як дуже велика провокація. Як спроба роздмухати цю пожежу війни замість того, щоб спробувати її його погасити. А переконати Путіна вивести війська, я гадаю, це мало реально. Сі навіть не буде намагатися, бо цього немає в його плані,

– резюмував Яковенко.

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