Об этом 24 Каналу рассказала политолог, кандидат политических наук Анна Биливитина. Она убеждена, что Китай своими действиями пытается показать, что он заинтересован в мирном разрешении войны в Украине, но не отважится встать на сторону одной из сторон.

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По словам политолога, Китай заинтересован в том, чтобы его воспринимали как великого игрока, поэтому он не может полностью игнорировать глобальный конфликт на европейском континенте.

С одной стороны, он должен дать свою позицию, с другой – Китай понимает, что повлиять на России он не может.

Входить в переговоры, выступать миротворцем в конфликте, где он не может гарантировать определенное спрогнозированное завершение этого конфликта, Китай тоже не будет торопиться. Поэтому Китай здесь дистанцируется,

– добавила спикер.

Си не готов становиться на чью-то сторону

Биливитина предположила, что ордер на арест Путина также могл повлиять на позицию Китая. Хотя визит в Россию они не отменили, они могут пересмотреть свою позицию в дальнейших отношениях с ней.

Теперь ведь речь идет не о контактах с лидером другой страны, а о контактах с международно признанным военным преступником.

Эксперт считает, что Россия тоже недовольна "мирным планом", который предлагает Китай. Она тоже не получает ответа на вопросы, которые для нее важны.

Си Цзиньпин сейчас не готов выступить полностью на стороне России, потому что у Китая тоже есть свои геополитические интересы и в южноазиатском регионе, и в целом в мире по торговле с США, с Европейским Союзом, поэтому, конечно, он не спешит поддерживать Россию.

– заметила Биливитина.

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