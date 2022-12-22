Почему ситуация с энергоснабжением в Киеве – самая сложная в Украине

Самая сложная ситуация с электроснабжением в столице Украины. Из-за российских обстрелов в Киеве действуют экстренные отключения света.

Большинство киевлян не могут быть со светом в своих домах из-за разрушенных оккупантами сетей и узлов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет 24 канал.

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Какая главная проблема с электроснабжением Киева

Попко подчеркнул, что главной проблемой в Киеве является не генерация, а именно доставка энергии потребителям. Объяснил, что киевляне не могут получить свет из-за разрушенных захватчиками сетей и узлов.

Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Требуется время,

– отметил глава КГВА.

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В Киеве разрушены 60% трансформаторов

20 декабря генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов. Некоторые районы получают свет около 5 часов в сутки. Есть и те, кто с электроэнергией 2 – 3 часа. В то же время некоторые после российских обстрелов без света вообще.

Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов,

– подчеркнул Коваленко.

Также он пояснил, что линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов. "Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", – подчеркнул генеральный директор YASNO.

Коваленко отметил, что сейчас энергетики работают над новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования. Когда схема заработает и ремонтные работы завершатся, ситуация улучшится.