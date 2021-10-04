Четыре причины, почему скандал с Pandora papers не навредит Зеленскому

Очевидно, что главной темой дня будет Pandora papers. Журналисты уже спрашивают, не приведет ли это к политическому кризису и к резкому падению рейтинга Президента Зеленского. Я скептически отношусь к таким ожиданиям. И вот почему. Дальше – на украинском языке.

По-перше, на даний момент в тих документах, які оприлюднені, не має чогось принципово нового і вкрай сенсаційного.

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Про те, що Коломойський платив "Кварталу-95" за контент на телеканалі "1+1" було відомо і до 2019 року, і під час президентських виборів про це багато говорили. Ба більше, було навіть відомо, що Коломойський заборгував перед "Кварталом".

Офшорами в нашій країні теж нікого особливо не здивуєш. Це було помітно ще під час скандалу з Порошенком і Panama papers.

По-друге, це майже один в один повторення скандалу з Panama papers.

Коли такий скандал виникає вперше, резонанс більше. А коли іде повторення, хай з іншими персонажами, інформаційно-політичний ефект буде набагато меншим.

Тим більше, що коли на цю тему будуть атакувати прихильники Порошенка, то їм будуть нагадувати про такий саме скандал з їх лідером. Взагалі з офшорами у нас були пов'язані майже всі провідні політики, які вийшли з бізнесу, тому ця критика матиме обмежений ефект.

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По-третє, йдеться про ситуацію до президентства Зеленського. Це теж буде зменшувати інформаційно-політичний вплив цього розслідування.

Безумовно, це ще один привід для критики Президента Зеленського з боку його різноманітних опонентів. Активне і критичне обговорення цієї теми відбудеться, але без суттєвого впливу на поточний політичний процес.

Нарешті, по-четверте, як тільки розпочнеться процедура відставки і заміни спікера Верховної Ради, а це має відбутися вже найближчим часом, тема Pandora papers відійде на другий план.