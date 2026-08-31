Как сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, из более чем 1500 беспилотников, зафиксированных за последние четыре дня, около 800 оказались именно реактивными.

Каковы подробности наращивания врагом использования реактивных дронов?

Общий процент сбитых вражеских БПЛА держится на уровне 90%, однако для скоростных аппаратов этот показатель объективно ниже.

По словам представителя военного командования, оккупанты прибегли к массированному применению реактивных БПЛА еще в июле, запустив их в пять раз больше, чем в июне. Противник осознает высокую эффективность Сил обороны в уничтожении обычных дронов типа "Шахед", поэтому существенно увеличил использование более сложных средств.

"То есть это тот месяц, когда противник существенно наращивал применение реактивных БПЛА, а также "Бандеролей" – ракеты-дрона, как его еще называют, то есть его параметры полета близки к крылатой ракете, 600 километров в час летит это средство", – сказал он.

Новая угроза для украинской противовоздушной обороны

Главной проблемой при перехвате новых беспилотников являются их технические характеристики и высота полета. Вражеские аппараты развивают скорость, которую украинские дроны-перехватчики с предельной скоростью примерно 300 километров в час физически не способны нагнать.

Кроме того, цели движутся на высоте около 5 километров, что выводит их за пределы досягаемости мобильных огневых групп и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Юрий Игнат подчеркнул, что ожидаемая статистика за август может зафиксировать еще большие объемы использования захватчиками скоростной авиатехники. В настоящее время Украина испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков как для комплексов Patriot, предназначенных для перехвата баллистических ракет, так и для других наземных систем ПВО и авиационных платформ.

Военный подчеркнул, что, несмотря на нехватку боеприпасов, украинские Силы обороны делают все возможное для защиты неба, поэтому общий процент сбитых ракет остается очень высоким.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отмечал, что средства нападения временно опережают средства защиты. На данный момент лучшие результаты по обезвреживанию реактивных дронов демонстрируют авиация, объектная ПВО и ПЗРК.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска изменили тактику ударов по Киеву и запускают БПЛА небольшими волнами, чтобы растянуть воздушные тревоги и измотать гражданское население.