Як повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, із понад 1500 безпілотників, зафіксованих за останні чотири дні, близько 800 виявилися саме реактивними.

Які подробиці нарощування ворогом використання реактивних дронів?

Загальний відсоток збиття ворожих БпЛА тримається на рівні 90%, однак для швидкісних апаратів цей показник об'єктивно нижчий.

За словами представника військового командування, окупанти вдалися до масованого застосування реактивних БпЛА ще у липні, запустивши їх уп'ятеро більше, ніж у червні. Противник розуміє високу ефективність Сил оборони у знищенні звичайних дронів типу "Шахед", тому суттєво наростив використання складніших засобів.

"Тобто це той місяць, коли противник суттєво нарощував застосування реактивних БпЛА, а також "Бандеролей", ракета-дрон, як його ще називають, тобто його параметри польоту близькі до крилатої ракети, 600 кілометрів на годину летить цей засіб", – сказав він.

Нова загроза для української протиповітряної оборони

Головною проблемою в перехопленні нових безпілотників є їхні технічні характеристики та висота польоту. Ворожі апарати розвивають швидкість, яку українські дрони-перехоплювачі з межею приблизно у 300 кілометрів за годину фізично не здатні наздогнати.

Крім того, цілі рухаються на висоті близько 5 кілометрів, що виводить їх поза зону досяжності мобільних вогневих груп та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Юрій Ігнат наголосив, що очікувана статистика за серпень може зафіксувати ще більші обсяги використання загарбниками швидкісної авіатехніки. Наразі Україна відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів як для комплексів Patriot для перехоплення балістики, так і для інших наземних систем ППО та авіаційних платформ.

Військовий підкреслив, що попри брак боєприпасів українські Сили оборони роблять усе можливе для захисту неба, тому загальний відсоток збиття залишається дуже високим.

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначав, що засоби нападу тимчасово випереджають засоби захисту. Наразі найкращі результати у знешкодженні реактивних дронів показують авіація, об'єктова ППО та ПЗРК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська змінили тактику ударів по Києву та запускають БпЛА дрібними хвилями, аби розтягнути повітряні тривоги й виснажити цивільне населення.