ООН создала команду для расследования теракта в Еленовке: почему она до сих пор не начала работу

Для расследования теракта в Еленовке есть отдельная группа, созданная ООН. Но она до сих пор не приступила к работе. Спикер генсека ООН назвал причину.

В ООН рассказали, что расследовательская группа готова к работе, но это "никуда не приведет". Организация объясняет это тем, что ситуация там опасная.

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Нет надлежащих гарантий

Несмотря на то, что россия и Украина требуют независимого расследования, ООН считает, что ситуация вокруг тюрьмы опасная для доступа без надлежащих гарантий,

– заявил Стефан Дюжаррик.

Спикер генсека ООН объявил других членов команды по расследованию. К ветерану генерал-лейтенанта полиции в отставке из Бразилии присоединились дипломат из Исландии и полицейский чиновник из Нигера. Комиссия будет устанавливать факты и будет отчитываться об этом генеральному секретарю ООН.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля россия совершила теракт в колонии оккупированной Еленовки, где держали украинских военнопленных из "Азовстали". Как следствие, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Есть также информация от иностранных СМИ о 53 жертвах.

По данным украинской разведки, за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". И преступление не является случайностью. Об этом свидетельствует то, что 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.

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