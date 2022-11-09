Игра на опережение: почему Россию до сих пор не признали государством-террористом

США не хотят объявлять Россию страной-спонсором терроризма. Страна не желает обрывать все каналы коммуникации.

Об этом для 24-го канала рассказал бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что оккупанты заявляли – напали 24 февраля якобы из-за того, что Украина должна была напасть на них.

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По словам Ступака, даже из-за возможных угроз США не будут признавать Россию государством-террористом, пока она не перейдет к действиям. Не говорится о физическом уничтожении Владимира Путина.

"Россия якобы сработала на опережение. Ей никто не верил, что Украина должна напасть на нее. На опережение – не работает. Нужны 100% данных. Я уверен, что американцы на опережение не будут действовать", – считает Ступак.

Почему США поддерживают контакт

Эксперт подчеркнул, что США до сих пор не объявили Россию страной-спонсором терроризма, поскольку, когда страна-террорист признана таковой, то с ней не может быть никаких переговоров, а только физическое уничтожение.

Отрываются все каналы коммуникации и отрабатываются операции по ликвидации угроз. Однако нюанс, что это страна с большим арсеналом ядерного оружия и невозможно все просто оборвать. Американцы до сих пор не отключили все каналы коммуникации, – отметил Ступак.

Он пояснил, что в США периодически общаются с министром обороны Шойгу. Многие украинцы воспринимают это как измену, но на самом деле это сбор информации, чтобы понять, что происходит.

"Показать россиянам, что каналы коммуникации есть и если хотите общаться, то всегда можно это сделать. Остаются открытые ворота для россиян, которые хотят сопротивляться режиму. Речь идет об олигархах, генералах, должностных лицах. Важно поддерживать контакты", – добавил Ступак.

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