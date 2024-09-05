Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что Украина после начала Курской операции окончательно доказала всем, что "красных линий" не существует.

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"Они уже отвечали, что не хотят "эскалации", чтобы "НАТО напрямую воевало с Россией". Но Украина всем доказала, что не существует "красных линий", – сказал он.

Путин постоянно запугивает

Борис Тизенгаузен отметил, что Владимир Путин очень хорошо развил тему запугиваний. Несмотря на то, что ВСУ уже продвигаются в Курской области, на Западе до сих пор верят, что если снять ограничения по ударам по России, то будет "эскалация".

В конце 2022 года, когда россиян погнали из Херсона, Харьковской области, россиянам дали приказ имитировать развертывание ядерного оружия. Тогда все испугались,

– вспомнил он.

Кроме того, у Кремля на Западе есть свои лоббисты. Именно они постоянно разгоняют нарративы, что якобы "не стоит раздражать Путина".