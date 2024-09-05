Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що Україна після початку Курської операції остаточно довела усім, що "червоних ліній" не існує.

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"Вони вже відповідали, що не хочуть "ескалації", щоб "НАТО напряму воювало з Росією". Але ж Україна всім довела, що не існує "червоних ліній", – сказав він.

Путін постійно залякує

Борис Тизенгаузен зазначив, що у Владімір Путін дуже добре розвинув тему залякувань. Попри те, що ЗСУ вже просуваються у Курській області, на Заході досі вірять, що якщо зняти обмеження щодо ударів по Росії, то буде "ескалація".

У кінці 2022 році, коли росіян погнали з Херсона, Харківської області, росіянам дали наказ імітувати розгортання ядерної зброї. Тоді всі злякалися,

– пригадав він.

Крім того, у Кремля на Заході є свої лобісти. Саме вони постійно розганяють наративи, що нібито "не варто дратувати Путіна".