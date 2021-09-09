Почему США не предоставят Украине статуса союзника

Короткий ответ - мы не союзником США. Точнее, США нас как союзника не рассматривают. Даже потенциального, так как не нужен США такой союзник.

Що ми можемо дати США? Стримування Росії? А навіщо її стримувати?

Як справедливо відзначав ще Обама, Росія – регіональний лідер. І це те місце, з якого вона ніколи і нізащо не вилізе. Немає у них для цього ні потенціалу, ні ресурсів.

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Тому безпосередньо США Росія загрози ніколи являти не буде. Ви скажете про "втручання у вибори президента США" 2016 року. Так, можна згадати про це, але давайте відверто. Це втручання було роздуте до таких масштабів виключно тому, що воно активно використовувалося демократами у своїй політичній агітації.

Для України це було вигідно, бо американський істеблішмент згадав, що "Росія – ворог", і це відкрило для нашої держави додаткові можливості. Але не думаю, що хтось реально має ілюзії. Росія – не ворог США. Так, це проблемний регіональний лідер, але найголовніше – регіональний лідер тієї частини Землі, яка є дуже віддаленою географічно від США.

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Не випадково ж у тих самих Штатах у політичному дискурсі виникає ідея про використання Росії проти Китаю, чи, принаймні, про те, аби "не віддавати Росію Китаю". В принципі, навіть Росії легше стати союзником США, адже у неї щось є: сила, регіональне лідерство, природні ресурси. І про "демократію" тут говорити нічого, бо серед союзників США повно "осередків демократії".

Можна повторювати за Бжезінським, що Україна потрібна Росії аби знову стати імперією, але, думаю, що правда така: Росія не стане імперією ні з Україною, ні без неї. Більше того, гіпотетичне поглинання України навпаки може остаточно похитнути цього "Колоса".

Як США бачать Україну

Так, не можна сказати, що у США немає тут інтересів. Вони є, і вони очевидні. Наприклад, США не потрібна велика війна у Європі. Це дуже погано для бізнесу, тому реакцією на розміщення військ біля кордонів України стало негайне призначення саміту Байден – Путін.

І так, непогано, аби Україна все ж стримувала амбіції Росії, а то у тамтешнього керівництва "зірве башню" і воно почне робити дурниці. Але не те щоб це було такою вже "мегацінністю". Якраз на кілька десятків мільйонів доларів озброєнь. Не більше.

Зрозуміло, що це все не робить Україну союзником США. Ні сьогодні, ні завтра. У нас просто немає чогось, за що б у США був сенс битися.

Важливо В чому суть статусу основного союзника поза НАТО для України

Вони можуть "подарувати" якійсь статус, якщо це буде мотивовано політичною ситуацією. Наприклад, президенту США треба буде показати, що він "відроджує велич", але подібний сценарій малореальний, та й він нічого не змінить. Сам статус союзника не робить тебе союзником.

Просто нагадаю, що США нещодавно були змушені залишити власного "союзника поза НАТО" – Афганістан.

Ви справді думаєте, що вони б зараз кинулися роздавати подібні союзницькі статуси? Думаю, вони все це заморозять не на один рік. Це єдиний логічний варіант. Взяти паузу. Переосмислити. Напрацювати нові підходи