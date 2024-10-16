В Пентагоне ответили, почему союзники не будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной

Соединенные Штаты не планируют разворачивать систему противоракетной обороны THAAD для защиты неба над Украиной. Ранее союзники прибегли к такому шагу в Израиле, однако в США объяснили, что эти войны "отличаются по своей сути".

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне, передает 24 Канал. В то же время она подчеркнула, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.

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Почему страны НАТО не сбивают ракеты над Украиной

У Сабрины Сингх спросили, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для отражения атак со стороны Ирана, но не делают этого на территории союзников по НАТО в Европе для защиты западной части Украины.

В ответ заместитель пресс-секретаря Пентагона сказала, что речь идет о двух разных ситуациях.

Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной являются разными,

– объяснила Сингх.

Она также подчеркнула важность сотрудничать с Конгрессом в вопросах внешней поддержки с целью недопущения промедления с военной помощью. Таким образом Сингх прокомментировала ситуацию с задержкой пакета помощи Украине и Израилю.

К слову, в конце 2023 года Минобороны Украины на закрытом заседании представило список вооружений США, в которых нуждается наше государство. Впоследствии стало известно, что в документе, в частности, была указана система противовоздушной обороны THAAD производства Lockheed.