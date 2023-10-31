Такое напоминание об Украине – это очень хорошо, ведь ВСУ нужна помощь Белого дома. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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"Нам нужно от Белого дома больше конфет. Я бы предпочел, чтобы было меньше слов о поддержке, а больше оружия. Мы должны требовать больше конкретных вещей. В этом случае очень хорошо, что есть напоминания", – считает политолог.

Помощи будет больше

Тарас Загородний отметил, что победа Украины зависит не только от военной помощи от стран-партнеров. Для нас важно оружие, которым можно уничтожать военные объекты на территории России. Речь идет об оружии украинского производства.

Мы становимся сильнее, показываем зубы. Не только символично. Практически уничтожение промышленности России на глубину примерно 500 километров – это вопрос нашего выживания. А это можно делать только нашим оружием. Когда у нас появится ее больше, помощи будет гораздо больше,

– убежден он.

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