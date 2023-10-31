Таке нагадування про Україну – це дуже добре, адже ЗСУ потрібна допомога від Білого дому. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.
До теми Син Блінкена вирішив стати Зеленським: як Байдени пригощали дітей цукерками до Геловіну
"Нам потрібно від Білого дому більше цукерок. Я б надав перевагу, щоб було менше слів про підтримку, а більше зброї. Ми повинні вимагати більше конкретних речей. У цьому випадку дуже добре, що є нагадування", – вважає політолог.
Допомоги буде більше
Тарас Загородній зазначив, що перемога України залежить не лише від військової допомоги від країн-партнерів. Для нас важлива зброя, якою можна знищувати військові об’єкти на території Росії. Мовиться про зброю українського виробництва.
Ми стаємо сильнішими, показуємо зуби. Не тільки символічно. Практично знищення промисловості Росії на глибину приблизно 500 кілометрів – це питання нашого виживання. А це можливо робити тільки нашою зброєю. Коли у нас з'явиться її більше, допомоги буде значно більше,
– переконаний він.
Допомога Україні від США: головне
- Лідер США Джо Байден 19 жовтня оголосив про пакет допомоги на суму понад 105 мільярдів доларів для України та Ізраїлю. Зокрема, для підтримки нашої держави було заявлено 61,4 мільярда доларів. Також частину суми планувалось спрямувати на програми Пентагону з озброєння для України, а також поповнення запасів США.
- Ввечері 25 жовтня обрали спікера Палати представників Конгресу США. Ним став Майк Джонсон. Згодом він заявив, що фінансування підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо. Він натякнув, що не підтримає запропонований Джо Байденом пакет допомоги обом країнам.
- Також США планують зменшити розмір місячної допомоги Україні. Раніше наша країна отримувала 1,1 мільярда доларів. Згідно з проханням адміністрації Джо Байдена, нова жадана сума – 825 мільйонів доларів.